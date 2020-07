RC Lens – Mercato : le dossier Crivelli se complique sérieusement

true

Le RC Lens, qui suit Enzo Crivelli (25 ans) au mercato, a vu une mauvaise nouvelle arriver dans ce dossier : son club est sacré champion de Turquie.

La fidélité du RC Lens sur la piste Enzo Crivelli (25 ans) n’est pas très bien payée. Intéressé par le profil de l’ancien buteur des Girondins de Bordeaux au mercato, le club nordiste n’a pas appris la nouvelle de l’année dimanche soir.

En effet, Basaksehir a été sacré champion de Turquie pour la première fois de son histoire grâce à son succès devant Kayserispor lors de la 33e et avant-dernière journée (1-0). Le club stambouliote possède en effet, à une journée de la fin, sept points d’avance sur Trabzonspor, défait chez lui par Konyaspor (3-4), et ne peut plus être rejoint. Avec ce sacre, ce club s’impose définitivement comme la quatrième grande équipe d’Istanbul avec Galatasaray, Besiktas et Fenerbahçe.

La Ligue des champions en ligne de mire

Pas de quoi donner envie à Crivelli d’aller voir ailleurs, surtout à quelques semaines d’être en mesure de disputer disputer la prochaine Ligue des champions. Sans compter la manne financière importante que ses dirigeants vont récupérer, les affaires du RC Lens semblent donc mal engagées dans ce dossier. Au suivant ?