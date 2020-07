RC Lens, LOSC : Martel et Seydoux bientôt associés dans un immense projet ?

true

L’ancien président du RC Lens Gervais Martel pourrait s’associer avec Michel Seydoux à la présidence de la FFF. L’ancien boss du LOSC serait candidat.

La liste s’allonge. Mardi, Nathalie Boy de la Tour a fait savoir mardi qu’elle ne briguerait pas de deuxième mandat à la présidence de la LFP dans quelques semaines. Il n’en fallait pas plus pour que plusieurs candidats à sa succession sortent du chapeau.

Hier, on a ainsi appris que Vincent Labrune (ex OM) et Gervais Martel (ex RC Lens) faisaient partie de la liste, quand Michel Denisot semblait coiffer la casquette de favori. Ce mercredi, L’Équipe accorde du crédit à la piste menant à Cyril Linette, ancien de Canal+. D’autres pistes sont évoquées : Michel Seydoux coche pas mal de cases.

Martel et Seydoux présidents de la LFP ?

« L’ancien propriétaire et président du LOSC a laissé une bonne image dans le football et auprès de ses collègues. Son nom avait déjà été cité en 2016, rappelle le quotidien sportif. Avec Gervais Martel, ils seraient présidents de la Ligue et il faudrait leur adjoindre un directeur général exécutif. Certains imaginent promouvoir deux employés de la LFP. »

Arnaud Rouger et/ou Mathieu Ficot, respectivement directeur des activités sportives et directeur des droits médias production et international de la LFP, seraient pressentis dans ce cas de figure. Sauf que Rouger a démissionné de la Ligue vendredi dernier…