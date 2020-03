RC Strasbourg : Keller a un match à gagner… contre le coronavirus

true

Marc Keller défend bec et ongles la décision de la LFP de suspendre les championnats de L1 et L2 en raison de la pandémie de coronavirus.

« À cette heure, c’est mon voeu le plus cher »

« La santé des spectateurs, comme celle de l’ensemble des citoyens, est plus que jamais une priorité absolue. Le Racing souscrit donc pleinement à la décision prise par la LFP de suspendre la L 1 jusqu’à nouvel ordre. Il survient des moments où l’urgence et la raison commandent. Une grande incertitude plane désormais sur le déroulement des matches de foot dans notre pays mais aussi dans toute l’Europe. La situation est évolutive et ne permet qu’une visibilité relative, peut-on lire dans un communiqué.

Le Racing, comme tous les amoureux du football et du sport en général, espère néanmoins, malgré toutes les difficultés liées à la propagation du coronavirus et qui touchent tout un chacun dans sa vie quotidienne, que les compétitions en cours puissent arriver à leur terme. Le foot représente une part précieuse de la vie sociale, sa parenthèse festive et joyeuse. Grâce à ses supporters, la Meinau est, à cet égard, un magnifique lieu de rassemblement et de partage. Lorsque nous y retournerons, nous tous, cela voudra dire aussi qu’un match plus important encore aura été gagné. À cette heure, c’est mon voeu le plus cher ».