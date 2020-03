RC Strasbourg : la franche autocritique de Kenny Lala sur son niveau

true

Depuis le début de saison, les performances de Kenny Lala au RC Strasbourg sont scrutées de très près. Le latéral alsacien, révélation de la saison passée, a loupé le train d’un gros transfert et l’a payé avec une première partie de saison difficile.

Depuis le début de l’année, à l’image d’un RC Strasbourg qui a fait une belle remontée au classement, le défenseur alsacien a retrouvé de l’allant. De nouveau titulaire et actif sur son couloir droit, Lala se rapproche d’un niveau qui le positionnait comme un des meilleurs latéraux de Ligue 1.

Mais Kenny Lala semble conserver une grosse exigence sur ses performances. Dans des propos accordés à Telefoot, le défenseur du RC Strasbourg veut encore mieux. « Dire que je suis content ce serait mentir. Je ne suis pas pleinement satisfait. Je reviens bien mais on en attend toujours plus de moi. Il faut que j’en fasse plus », a estimé le défenseur.