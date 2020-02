RC Strasbourg : la pression du choc face à l’OL mise sur les épaules de Rudi Garcia

false

Ce dimanche, c’est une affiche de première partie de tableau qui va opposer l’OL (9e) au RC Strasbourg (6e). Les Alsaciens ont tout à gagner de ce déplacement prestigieux, où un résultat serait un bel exploit.

C’est tout le sens de la chronique de Jean-Marc Butterlin sur le site officiel du RC Strasbourg. Visiblement, du côté alsacien, on attend une formation lyonnaise avec beaucoup d’envie pour retrouver un classement plus conforme à son standing. « C’est un Lyon toutes griffes dehors qui attend la troupe de Thierry Laurey. Toute autre chose qu’une victoire ne s’envisage pas sous peine d’une grogne bruyante dans les travées du Groupama Stadium. En écartant Marseille, ce mercredi, en quart de finale de la Coupe de France (1-0), les Rhodaniens ont peut-être retrouvé le souffle nécessaire à l’impérieuse remontada. »

Il est donc très simple de laisser aux Lyonnais le rôle de favori et se décharger ainsi de la pression d’un match d’importance. « Vue d’ici, l’affaire dominicale promet donc de la peine et de la sueur. Selon les termes en vigueur, le Racing, en dépit de sa position privilégiée au classement, ne part pas favori. Mais, au moins, peut-il aborder le chantier sans la pression qui pèsera sur son adversaire. L’idée d’un échec est un postulat qui ne confère pas à un sentiment d’indignité. A côté de cela, le reste, tout le reste, aborde au domaine du possible, de tous les possibles », conclut néanmoins Butterlin.