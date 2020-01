RC Strasbourg : Laurey craint qu’une blessure sérieuse gâche la qualification

false

Le RC Strasbourg, lors de son déplacement sur la pelouse du Stade Portelois, s’est qualifié avec sérieux (4-1). Les hommes de Thierry Laurey ont mis un peu de temps à faire la différence avant de prendre le large après la pause.

Dans des propos relayés par le compte Twitter du club, Thierry Laurey a dressé une analyse limpide de la victoire des siens. « On a eu une petite baisse de régime en fin de première mi-temps. On a accéléré en seconde période parce qu’on s’était fait un peu endormir. On a été sérieux. On a respecté cette équipe. C’est une bonne chose d’avoir encore notre nom dans les urnes lundi soir ».

S’il était satisfait de sa qualification, Thierry Laurey était en revanche bien plus contrarié par la blessure d’Anthony Caci. Entré en cours de match, le défenseur a dû céder sa place au bout de quelques minutes seulement. « Je suis embêté par la blessure d’Anthony Caci. J’ai peur qu’il en ait pour quelques temps. C’est le point noir de l’après-midi », a déclaré le coach strasbourgeois.