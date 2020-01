RC Strasbourg : Laurey met l’OM en garde, un coup dur le frappe !

true

Le RC Strasbourg s’est bien rattrapé. Bonnet d’âne du championnat en début de saison sur les matches à l’extérieur, le club alsacien a enrayé cette mauvaise dynamique et s’est même offert l’AS Monaco à Louis II hier (3-1). Le Racing a même marqué les esprits en s’imposant avec la manière en Principauté, tout comme la saison dernière lorsque Thierry Henry était aux manettes de l’ASM (5-1).

« On a fait un match conforme à ce qu’on attendait. On savait que Monaco était affaibli offensivement. (…) On savait qu’il fallait bien défendre. On a bien attaqué aussi. On voulait ramener un point au moins. C’est chose faite, a analysé Thierry Laurey après coup. On a mis en place un système qu’on ne met pas toujours en place. Mais c’était un match bonus. Si on perd à Monaco, ce n’est pas très grave. Cela nous a réussi. Là, on a bien géré la rencontre. Je ne vais pas faire la fine bouche. Mais 3-0 ça aurait été plus sympa. »

« Marseille ? On va tout faire pour se qualifier »

L’entraîneur du RC Strasbourg se projette avec envie sur la suite de la saison, avec une 7e place solide pour son équipe et la Coupe de France, mercredi à Marseille. « Maintenant, on va faire en sorte que l’équipe continue de travailler avec cet état d’esprit. On enchaîne 5 matches en 15 jours. Il faudra gérer les joueurs, a-t-il poursuivi. Jusqu’à la fin du temps additionnel, tu trembles pour ne pas qu’il y ait un blessé supplémentaire. Marseille ? C’est une autre compétition, la Coupe de France. On ira avec l’esprit léger. On se déplace encore une fois. On va tout faire pour se qualifier. Cela va être un match accroché. Il faut se servir de ce match pour la suite en L1. »

Koné forfait, Djiku suspendu

En attendant, le RC Strasbourg devra faire sans Lamine Koné. Touché en première période en Principauté, le défenseur central devrait être écarté quelques jours et devrait rester à quai ce mercredi. Laurey devra également composer sans Alexander Djiku qui sera lui suspendu.