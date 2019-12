RC Strasbourg : Marc Keller garde un point positif de l’expérience européenne

false

Marc Keller, le président du RC Strasbourg, a évoqué dans les colonnes des Dernières Nouvelles d’Alsace le parcours européen des Alsaciens.

Après avoir franchi tous les tours préliminaires, le RC Strasbourg a buté face à l’Eintracht Francfort lors de la dernière match avant les poules. Un scénario rageant que les Alsaciens ont payé en première partie de saison avec des débuts compliqués en Ligue 1.

Néanmoins, dans des propos relayés par Poteaux Carrés, le dirigeant du RC Strasbourg a confié retenir du positif de cette expérience européenne. « Pour nous, ça a été une expérience sportive magnifique mais on a aussi beaucoup appris d’un point de vue logistique en déplacement, médical avec la récupération ou en organisation avec la sécurité. Quand on joue Francfort, ça nécessite encore d’autres moyens. Le club a beaucoup appris et ça nous permet d’avoir maintenant une relation encore plus privilégiée avec nos abonnés, nos supporters. »

Par ailleurs, le président strasbourgeois n’a pas visiblement pas été surpris du contrecoup subi par ses hommes, savourant plutôt leur belle réaction. « Jouer la Coupe d’Europe, c’est déjà difficile, on l’a vu avec Rennes et Saint-Etienne, mais jouer les tours préliminaires, donc le même nombre de matches en quarante jours, je sentais qu’il allait y avoir des conséquences. On s’attendait à une période difficile, on l’a traversée et on s’est relevé. Je suis très fier de voir qu’on n’a jamais rien lâché. L’équipe est toujours restée très unie. »