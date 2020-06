RC Strasbourg – Mercato : Mahamé Siby vit « un rêve de gosse »

true

Mahamé Siby (23 ans) est la première recrue du mercato du RC Strasbourg. L’ancien valenciennois a exprimé toute sa satisfaction de rejoindre l’Alsace.

À 23 ans, après un parcours semé d’embuches, Mahamé Siby va goûter à l’élite professionnelle avec le RC Strasbourg. Officialisé très tôt, le milieu défensif va venir densifier l’entrejeu alsacien. Il s’est engagé pour trois saisons du côté de la Meinau.

Après avoir signé professionnel en 2018, Siby va poursuivre sa fulgurante progression. Dans un entretien accordé à Onze Mondial, l’ancien valenciennois s’est montré enthousiasme : « Signer en Ligue 1, c’est un rêve de gosse qui se réalise. D’être au plus haut niveau français, ça me procure beaucoup d’émotions parce que c’est un travail de longue haleine qui fait qu’aujourd’hui ça a abouti. »

« Le RC Strasbourg m’a séduit »

Courtisé par de nombreux clubs, Siby a décidé rapidement de répondre favorablement aux approches alsaciennes : « Ce projet à Strasbourg m’a séduit. Avec mes agents, on a décidé de signer là-bas. Il y avait d’autres clubs intéressés. Mais je n’ai pas voulu en savoir plus. »

Performant en Ligue 2 au poste de milieu défensif, Siby s’est dit à la disposition du coach Thierry Laurey. Il peut également évoluer en défense centrale : « Depuis tout petit, je joue à ce poste là (milieu défensif). J’ai toujours aimé jouer au milieu de terrain. J’ai toujours préféré donner des passes décisives plutôt que marquer. Pour l’instant, par rapport à mon âge et à mes qualités, je pense que je serai plus utile pour mon équipe en jouant milieu défensif. Après avec le repositionnement d’un coach, on verra. J’ai déjà joué défenseur central pour dépanner, mais mon vrai poste c’est milieu défensif. »