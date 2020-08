RC Strasbourg : Mothiba out, Laurey peut compter sur un Waris surmotivé

true

Blessé jusqu’en 2021, Lebo Mothiba va rater la première partie du championnat du RC Strasbourg. Majeed Waris est prêt à prendre la suite.

Le RC Strasbourg vit une préparation d’avant-saison tumultueuse. Thierry Laurey a perdu pour une longue durée de deux ses cadres de la saison dernière sur blessure : Mats Selz (rupture du tendon d’Achille) et Lebo Mothiba (opération à un genou). De surcroit, le RCSA a eu des cas positifs au Covid-19. Bref, les pensionnaires de la Meinau ont connu de meilleures façons de se préparer à redémarrer une saison.

Pour suppléer Lebo Mothiba, Thierry Laurey réfléchirait à recruter un élément capable de coopérer sur le front de l’attaque avec Ludovic Ajorque. Mais, sans trop de moyens, et avec des priorités à gérer (recherche d’un milieu de terrain expérimenté), le RCSA pourrait bien faire confiance à Majeed Waris.

À 28 ans, le Ghanéen a rejoint définitivement l’Alsace cet été. Le Ghanéen a coûté 2 millions d’euros au board strasbourgeois. Il y a quelques jours, dans l’Equipe, Waris, prêté la saison dernière par Porto, s’était confié. « On aurait pu accrocher la Ligue Europa la saison dernière et tout s’est arrêté brutalement. C’est dommage, car j’avais bien repris. »

Avant l’arrêt du championnat, le Black Star était en passe de retrouver ses repères en Ligue 1. Il restait sur deux buts et une passe décisive en février. Lancé, Waris veut continuer à profiter de l’apport de Ludovic Ajorque pour briller sous les couleurs du RC Strasbourg. « Avant de signer ici, j’ai regardé les stats d’Ajorque. Il sait faire beaucoup de choses. Au début, il nous manquait les automatismes. Là, on parle beaucoup entre les attaquants. On va se trouver les yeux fermés. Le ballon va bouger très vite, on marquera beaucoup de buts. » Sans Lebo Mothiba, Thierry Laurey souhaitera à coup sûr que la promesse de Waris soit tenue.