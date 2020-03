RC Strasbourg : Thierry Laurey en phase avec Marc Keller

true

Hier, Marc Keller, le président du RC Strasbourg, a donné son avis sur le gel de la L1. « La santé des spectateurs, comme celle de l’ensemble des citoyens, est plus que jamais une priorité absolue, a-t-il soutenu. Le Racing souscrit donc pleinement à la décision prise par la LFP de suspendre la L 1 jusqu’à nouvel ordre. Il survient des moments où l’urgence et la raison commandent. Une grande incertitude plane désormais sur le déroulement des matches de foot dans notre pays mais aussi dans toute l’Europe. La situation est évolutive et ne permet qu’une visibilité relative . »

🎙️ Adrien #Thomasson : « J’ai regardé l’allocution du Président de la République hier soir. On va respecter les consignes à la lettre. C’est la santé qui prime. » pic.twitter.com/PBW0gNiUbM — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) March 13, 2020

Thierry Laurey s’est quant à lui prononcé sur le programme de ses joueurs, en abondant dans le même sens que Keller. « On doit tous s’adapter le plus rapidement possible à une solution d’urgence. Le sport passe au second plan dans ces cas-là. Les joueurs auront une semaine de repos. On attend que ça évolue afin d’avoir des informations plus précises. On s’adaptera à toutes les décisions qui seront prises. on reprendra le 23 mars et, suivant l’évolution, on avisera ».

Et à lui d’ajouter : « On pense que, pour les joueurs, c’est mieux de couper vraiment une semaine pour recharger les accus. Notamment parce qu’ils ont eu peu de repos cet été. C’est la solution qui semble la plus adaptée à notre équipe ».