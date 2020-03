false

Face à une équipe de Monaco en pleine remontée dans la course à l’Europe, le Stade de Reims a encore une fois validé sa réputation pour embêter les poids lourds de Ligue 1. Pourtant menés au score, les Rémois ont su égaliser avant de tenir le nul.

Pour cela, les hommes de David Guion ont pu compter sur les parades incroyables de Pedrag Rajkovic, le gardien de but qui a sorti plusieurs arrêts déterminants en fin de rencontre. Pierre Ménès n’a pas manqué de le souligner.

Dans son analyse d’après-match sur son blog, le consultant du CFC a relevé l’importance de Rajkovic dans le bon nul des Rémois. « Mis sur orbite par Ben Yedder, qui a transformé le penalty accordé par Monsieur Ben El Hadj et confirmé par la VAR, pour une faute de Foket sur Baldé, les Monégasques n’ont jamais réussi à inscrire le but du break et sont restés à la merci d’une égalisation. Bien aidés par un Rajkovic en état de grâce et par la transversale que les Monégasques auront touché à trois reprises, les Rémois toujours aussi accrocheurs ont fini par trouver la faille sur une frappe de Kamara qui a trompé Lecomte côté fermé ».