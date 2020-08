Stade de Reims : Guion met en garde ses joueurs

true

Giflé par les Girondins en amical (4-0), le Stade de Reims a connu un coup d’arrêt dans sa préparation. La défaite a agacé David Guion.

Surprenant 6e de la dernière Ligue 1, le Stade de Reims veut confirmer la saison prochaine. Avec la Ligue Europa en plus, les hommes de David Guion auront un calendrier dense à gérer. En pleine préparation, les pensionnaires d’Auguste-Delaune ont connu un coup d’arrêt.

Samedi, face aux Girondins, le SDR a perdu sèchement (4-0). Une défaite dans une rencontre amicale qui fait tâche. Surtout que les Girondins connaissent actuellement une période trouble avec les velléités de départ de Paulo Sousa.

En conférence de presse d’après-match, David Guion a mis en garde son effectif sur un certain relâchement. « Les joueurs ont été abattus sur les trois offensives bordelaises qui nous ont vraiment fait mal. Encore une fois, ça rentre beaucoup trop facilement dans notre défense. Ce ne sont pas toujours les défenseurs qui sont à incriminer. On sent qu’ils n’étaient pas protégés. Il y a cette idée du bloc équipe qu’il faut vraiment mettre à nouveau dans nos caractéristiques parce qu’on voit bien que quand on n’a pas ça, on est en difficulté. » Avec les départs de Romao, Disasi et Kamara, le Stade de Reims a perdu trois titulaires importants. Certains réglages restent encore à peaufiner avant la reprise de la Ligue 1.