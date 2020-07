Stade de Reims : le nouveau maillot dévoilé

true

Aujourd’hui, le Stade de Reims a dévoilé sa nouvelle tunique à domicile pour la saison prochaine. Un maillot qui met en avant l’histoire du club.

Ce midi, le Stade de Reims a présenté son nouveau maillot domicile qui célébre les 90 ans du club. Forcément, le design se veut « à la fois vintage et moderne ». Le nouveau du logo s’harmonise avec des rappels à des glorieuses années.

Ce nouveau maillot est précisément inspirée de la période « tango » des Rémois, entre 1970-1980. Une période marquée par la présence de nombreux joueurs argentins dont Carlos Bianchi. Une chose rare. Car, c’est la première fois que le club, qui avait l’habitude de s’inspirer des tenues de l’époque Kopa, reprend des marques de cette période. Aux partenaires de Boulaye Dia de faire honneur aux valeureux anciens et à l’histoire champenoise.

C’est l’équipementier Umbro qui a réalisé ce maillot : « Umbro est engagé depuis plus de 95 ans dans le football et accompagne les plus grands moments du sport le plus populaire au monde, a confié la société anglaise. La marque est reconnue pour son savoir-faire et son expertise uniques dans la conception des kits officiels. »

Puis Guillaume Reux, directeur sport au sein du Groupe Royer et responsable d’Umbro France, a terminé son propos : « À travers cette opération de communication, Umbro magnifie cette tunique iconique et unique, en célébrant l’unité autour de la ferveur des supporters rémois. »