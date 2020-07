Stade de Reims – Mercato : Caillot a claqué la porte à un club pour Disasi

true

Sur le départ, Axel Disasi (22 ans) est toujours au Stade de Reims. Dans l’Union, Jean-Pierre Caillot a avoué rembarrer l’AS Monaco.

En instance de départ, Axel Disasi est encore un joueur du Stade de Reims. À 22 ans, le défenseur central veut changer d’air pour continuer sa progression. La saison passée, le natif de Gonesse a réalisé une saison pleine avec 27 rencontres de Ligue 1 à son actif. Ses performances ont attiré de nombreux prétendants.

Dans l’Union du jour, Jean-Pierre Caillot a fait le point sur le dossier. Le président du Stade de Reims est enclin à lâcher son joueur, sous contrat jusqu’en 2021. Mais, il veut le juste prix. « J’ai négocié avec Oleg Petrov et Paul Mitchell, la semaine dernière à Monaco. On était pas loin de trouver un accord. Mais, on n’était pas au chiffre souhaité. » Selon les rumeurs, le dirigeant du SDR aurait fixé un prix de 15 millions d’euros.

Après des tractations intenses, Caillot a décidé de laisser en plan le club de la Principauté. « J’ai décidé de quitter la réunion après quatre heures de pourparlers. Monaco était chaud sur le dossier. Mais, on dispose d’offres de l’étranger (n.d.l.r : notamment en Angleterre). Axel n’a pas encore fait son choix. Dans la mesure où on n’a pas la somme souhaitée et où il n’a pas choisi, on va encore attendre. Aujourd’hui, ça continue de frétiller à l’étranger parce que le mercato n’est pas ouvert. Des clubs se sont réintéressés. On va voir comment tout ça va évoluer. Mais, on est très sereins. » Si l’AS Monaco souhaite vraiment s’attacher les services de Disasi, il faudra faire vite avant que la concurrence étrangère s’intensifie.