Stade de Reims – Mercato : Guion demande de la patience pour une recrue

Recrue star du Stade de Reims, Valon Berisha s’adapte en douceur à son nouvel environnement. David Guion n’est pas inquiet.

Qualifié pour la Ligue Europa, le Stade de Reims est en train de changer de dimension. Les Rémois se veulent de plus en plus ambitieux pour l’avenir. Dans un entretien accordé à But!, le président Jean-Pierre Caillot a clairement défini le projet du SDR.

Sur le marché des transferts, les pensionnaires d’Auguste-Delaune ont également changé de statut. Cet été, l’organigramme champenois a réussi à attirer Valon Berisha. À 27 ans, l’international du Kosovo a décidé de quitter la Lazio pour rejoindre la Ligue 1. Pour convaincre le club romain, le Stade de Reims a offert 4,3 millions d’euros. Dernier arrivé dans l’effectif, Berisha s’intègre peu à peu à son nouvel environnement.

Dans l’Union, David Guion, son coach, a demandé de la patience pour voir le meilleur de son nouveau milieu de terrain. « Je souhaitais qu’il prenne un peu plus de temps de jeu puisqu’il est là depuis seulement quinze jours (face aux Girondins de Bordeaux, en match amical). Il faut maintenant qu’il trouve la relation avec ses camarades. »

À deux semaines de la reprise de la Ligue 1, Valon Berisha doit encore monter en puissance dixit David Guion. « Il doit retrouver du rythme et de l’intensité. Il a besoin de s’imprégner de nos valeurs pour qu’il sache dans quelle équipe il arrive. Depuis deux ans, que ce soit à la Lazio Rome ou à Dusseldorf, il recherche le niveau qu’il avait à Salzbourg. C’est un garçon qu’on va devoir relancer et remettre en confiance. »