Stade de Reims – Mercato : un nouveau filon pour recruter des pépites ?

Les clubs français ne sont jamais les derniers en ce qui concerne le recrutement de joueurs à bas prix. Le Stade de Reims obéit à cette règle et brille d’ailleurs dans le domaine des transferts qui rapportent. Le club champenois pourrait épaissir un peu plus sa légende en la matière avec la Teranga’s Cup.

🔴⚪️ Info Mercato ➡️ Le Stade de Reims au Sénégal pour recruter ses pépites à venir ! À lire 👉🏻 https://t.co/vKOb2rASrr pic.twitter.com/KRyzLzSakV — Reims VDT (@reimsvdt) February 28, 2020

Selon Africa Top Sport, ce tournoi international réservé aux moins de 18 ans est programmé à Dakar du 18 au 20 mars et sera très suivi par des scouts européens. Outre le Stade de Reims, donc, RB Leipzig, FC Lorient, AIK Stockholm, Liverpool, AS Monaco, et OGC Nice seront ainsi représentés pour dénicher des talents auprès des huit formations qui prendront part à cette première édition.

Nice et Monaco aussi annoncés à Dakar

Génération Foot du Sénégal, Club Africain de Tunisie, Paradou AC d’Algérie, Académie FFRIM de Mauritanie. En outre, WAFA Academy du Ghana, Diambars du Sénégal, JMG Academy du Mali et une sélection Africa seront ainsi en lice au Sénégal. De quoi avoir pas mal de pain sur la planche pour tous les recruteurs annoncés.