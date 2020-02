Stade de Reims – Mercato : Yunis Abdelhamid va prolonger !

Les bonnes nouvelles s’enchaînent au Stade de Reims. Après la nette victoire à Angers samedi (4-1), le club champenois a réussi à placer deux de ses joueurs dans l’équipe type de la 22e journée de L1 ce lundi.

El Bilal Touré(18 ans et 121 jours) est devenu le plus jeune buteur du @StadeDeReims lors d’un match en @Ligue1Conforama depuis Michel Leblond(18 ans et 116 jours) face au Havre le 3 septembre 1950. #SCOSDR

