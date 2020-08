Stade de Reims : Munetsi en bonne forme, Cafaro à la traîne

Si le Stade de Reims a pris un bin point à Louis II dimanche (2-2), c’est grâce à son réalisme mais aussi à la bonne tenue du bloc équipe. La stratégie de David Guion est simple mais efficace : rester homogène et contrer au meilleur moment.

La tactique du porc-épic a surpris Niko Kovac, encore novice aux joutes de la L1, même s’il a su réagir pour permettre à l’AS Monaco de refaire son retard. Au milieu, Marshall Munetsi a fait son match aux côtés de Xavier Chavalerin. Le milieu noté 5 dans L’Équipe est satisfait de ses débuts.

« Je pense que je suis prêt pour cette saison car j’ai fait en sorte de tout faire pour être en bonne forme physique, explique le milieu de 24 ans à Metro. L’équipe est elle aussi bien préparée et tous les matches amicaux nous ont aidé à montrer en puissance pour cette année, où il faudra aussi jouer la Ligue Europa. »

Le petit bémol des débuts plutôt réussis du Stade de Reims se nomme Mathieu Cafaro (23 ans), très décevant en Principauté. « Il a pas mal travaillé dans son couloir, mais cela n’a pas empêché Aguilar de s’y engouffrer à plusieurs reprises. En plus, l’excentré gauche de Reims s’est montré assez effacé offensivement, même pendant la très bonne période de son équipe », conclut L’Équipe qui lui a attribué la note médiocre de 4.

STADE de Reims star Marshall Munetsi says they are targeting to perform well this season after the beginning of the French top-flight 2020-21 season at the weekend.https://t.co/3caVyfPiTQ

— H-Metro Sport (@HMetroSport) August 24, 2020