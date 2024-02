Rennes va jouer à Geoffroy-Guichard, 7 grands sur David (LOSC), Ben Yedder vers l’Arabie saoudite ?

S’il espérait pouvoir jouer son quart de finale de Coupe de France au Roazhon Park face à l’impossibilité pour Le Puy (N2) d’accueillir en Haute-Loire, le Stade Rennais va bel et bien devoir se déplacer… Mais à Saint-Etienne. D’après Ouest-France, les Ponots auraient trouvé un terrain d’entente avec l’ASSE pour disputer ce match à Geoffroy-Guichard le 29 février.

En fin de contrat à l’AS Monaco cet été, Wissam Ben Yedder (33 ans) pourrait bien rebondir en Arabie saoudite. Selon Ekrem Könur, l’actuel co-dauphin de Kylian Mbappé au classement des buteurs de L1 (11 buts) serait dans les bons papiers de trois géants locaux : le leader Al-Hilal, Al-Ahli … Et Al-Ittihad, l’actuel club de Marcelo Gallardo et Karim Benzema.

💣💥 #EXCL ❗🇫🇷 #ASMonaco 🔴❗ Al-Ahli, Al-Hilal and Al-Ittihad are monitoring the situation of AS Monaco's 33-year-old French striker Wissam Ben Yedder. pic.twitter.com/GB79PES48y

En fin de contrat au 30 juin prochain, le défenseur danois Mikkel Desler (28 ans) devrait bel et bien quitter le Toulouse FC l’été prochain. Selon la presse américaine, il s’est mis d’accord avec la franchise de MLS d’Austin.

Sources: Austin FC is finalizing a deal to sign Danish right back Mikkel Desler.



Desler, 28, currently with Toulouse in France. The plan is for him to join in the summer on a free transfer when his contract expires.https://t.co/s8CYymaXGA