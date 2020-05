Stade Rennais : C1, confinement, retour…Edouard Mendy ne cache rien

false

Le gardien du Stade Rennais, Edouard Mendy, dans un entretien accordé au Parisien, en a dit plus sur la reprise de l’entraînement.

C’est un entretien au Parisien que le gardien du Stade Rennais, Edouard Mendy, vient tout juste d’accorder. L’occasion, pour lui, de revenir dans le détail sur les dernières semaines, loin des terrains. Sur cette douloureuse épidémie du coronavirus et le retour, plus heureux, au centre d’entraînement du SRFC depuis le 13 mai dernier.

« Toutes proportions gardées, mon année au chômage ressemblait un peu à ce que je viens de connaître. Je m’entraînais seul, dans l’attente d’une opportunité. Mon vécu m’a aidé à relativiser ces semaines sans football. Quand on voit les personnes qui se battaient contre ce virus, et qui luttent encore d’ailleurs, je sais que nous les footballeurs, on est des privilégiés(…)

Avec les trois autres gardiens, on a très vite enfilé les gants pour bosser ensemble sous la direction d’Olivier Sorin. Quel plaisir de plonger et de bloquer des ballons. Je ne pensais pas que ça m’avait autant manqué. J’ai pu le mesurer à ce moment-là à travers des gestes simples. Depuis lundi, on participe à des exercices collectifs où des joueurs nous sollicitent à l’issue de petits circuits. C’est agréable, aussi, de retrouver ces duels. »

« Ça augure de belles perspectives à condition d’accéder à la phase de poules »

Edouard Mendy s’est également confié sur LA compétition qui fait déjà rêver tous les Rennais : la Ligue des Champions. Il faudra certes passer par un tour préliminaire, mais quel plaisir tout de même. « On a réussi quelque chose d’historique. On en a pu le mesurer au travers des nombreux messages de nos supporteurs. Ça augure de belles perspectives à condition d’accéder à la phase de poules. On a l’assurance de jouer une Coupe d’Europe. A nous d’intégrer la cour des grands avec la C1. A titre personnel, je mesure le chemin parcouru. »