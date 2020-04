Stade Rennais : confinement, santé…la positive attitude d’Edouard Mendy

true

En pleine période de confinement, le gardien du Stade Rennais, Edouard Mendy, trouve tout de même quelques avantages. Dont celui d’être en famille.

Au même titre que ses partenaires du Stade Rennais, et que d’innombrables footballeurs à travers le monde, le gardien de but Edouard Mendy est aujourd’hui confiné. Attendant, bien entendu, de plus amples informations sur une date pour un retour à l’entraînement collectif, puis à la compétition.

En attendant, le Franco-Sénégalais a accepté de partager ses sentiments pour le compte de l’Equipe. En insistant bien sur le fait que le foot n’était pas prioritaire et qu’au moins, en cette période trouble, il pouvait profiter des siens.

« C‘est rare d’être aussi longtemps en famille »

« On essaie de faire attention, de vraiment respecter les consignes et les gestes barrière quand on doit sortir pour les courses. Sinon, on prend notre mal en patience, il y a vraiment des choses plus importantes, on a juste à attendre. Tout semble un peu secondaire par rapport à la gravité de la situation sur le plan de la santé et, en même temps, il y a un gros manque de compétition et d’adrénaline, surtout dans une saison où on avait beaucoup joué, souvent tous les trois jours. Passer de ça à rien, c’est un changement assez brutal. Il faut tous qu’on y mette du nôtre pour s’en sortir. Après, on peut aussi trouver du positif. Je suis avec ma femme et mes deux enfants de 2 et 4 ans, et c’est rare d’être aussi longtemps en famille. On en profite pour voir ses enfants grandir et partager des activités. »