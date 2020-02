Stade Rennais : Julien Stéphan a reçu une bonne nouvelle avant Nîmes

false

Ce dimanche (17h), le Stade Rennais affronte Nîmes avec l’ambition de reprendre sa marche en avant pour les places européennes. Pour cette rencontre, Julien Stéphan pourrait avoir le choix sur le plan défensif.

Comme il l’a confié dans des propos relayés par Le Telegramme, le coach rennais a en effet été rassuré au sujet de ses latéraux. Notamment Faitout Maouassa, son arrière gauche pour qui une blessure longue durée pouvait être redoutée.

Finalement, les examens ont été rassurants au niveau de ses adducteurs. « On a aménagé pour quelques joueurs, comme Maouassa et H. Traoré. Les deux pourraient être à disposition », a glissé Stéphan. Si Traoré pourrait être titularise ce dimanche, le coach rennais pourrait néanmoins se montrer prudent avec Maouassa et attendre une semaine supplémentaire.