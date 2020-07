Stade Rennais – Mercato : Camavinga, Niang, Guirassy, Salisu… Holveck fait le point

true

Le président du Stade Rennais Nicolas Holveck a donné plusieurs indications dans L’Équipe sur le mercato à venir. Morceaux choisis :

Qui de Salisu ou Disasi posera ses valises en défense ?

« Ça peut se jouer tout le temps jusqu’au 5 octobre. On travaille pour que ça se décide le plus vite possible. Salisu ? Il n’y a pas que cette piste-là, car on sait qu’elle n’est pas acquise. On travaille et on a bon espoir. Après, c’est sans certitudes mais on avance, on est toujours dans la course (…) La priorité, c’est l’axe gauche. Pour Benoît (Badiashile), on n’est pas en capacité par rapport à ce que Monaco souhaite. »

« C’est plus compliqué car Amiens reste sur sa position, donc on est partis aussi sur des solutions alternatives. C’est une piste pour l’instant très compliquée ou, selon ce que demande Amiens, pas dans nos moyens. Eux ne bougent pas de leur demande (autour de 20 millions d’euros). Mais c’est leur position. »

Les lignes autour de Niang et Camavinga ont-elles bougé ?

« M’Baye Niang à l’OM ? Encore une fois, il n’y a pas eu d’appel de Marseille. Eduardo Camavinga restera quoi qu’il arrive ? Notre souhait le plus fort, c’est qu’il reste et c’est ce qui est envisagé avec son entourage également. On a besoin d’Eduardo pour réussir une très grande saison. »

Le reversement en Ligue Europa peut-il changer la suite du Mercato ?

« Il y aurait moins d’incertitudes dans le premier cas, ça peut changer la fin de notre mercato, ce serait plus confortable. Aujourd’hui, on prend quelques risques pour avoir un budget “Ligue Europa plus”, pour essayer de bien figurer dans les phases de qualifs de C1, si on doit les jouer. On aura un peu plus de latitude si on est directement qualifiés. »