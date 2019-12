Stade Rennais – Mercato : une grande lessive et deux arrivées cet hiver ?

false

Le président du Stade Rennais Olivier Létang devrait avoir du pain sur la planche au cours du mercato hivernal, dans le sens des arrivées comme celui des départs.

Le Stade Rennais a été bien inspiré de prolonger le contrat d’Eduardo Camavinga cet été. Pisté par le PSG, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone, le jeune milieu de 17 ans ne sera pourtant pas le seul dossier épineux au mercato.

Un attaquant percutant et un latéral gauche ciblés ?

Dans son édition du jour, L’Équipe détaille tous les cas à gérer par le club breton ces prochaines semaines. Et ils ne sont pas des plus simples. Au sein de la direction rennaise, le recrutement d’un attaquant polyvalent, rapide, explosif, capable de prendre la profondeur, est ainsi à l’étude. L’arrivée d’un latéral gauche pourrait également être envisagée en cas d’opportunités et si Souleyman Doumbia (23 ans, 2022) devait partir.

Une grande lessive attendue

Ces éventuelles arrivées pourraient succéder à plusieurs départs. Rafik Guitane (20 ans, 2022), Doumbia donc, Jérémy Gelin (22 ans, 2022), James Léa-Siliki (23 ans, 2023) et Jordan Siebatcheu (23 ans, 2023) pourraient se poser des questions dans ce cas de figure. Les jeunes talents Lucas Da Cunha et Yann Gboho, avec qui le Stade Rennais a entamé des discussions pour prolonger, veulent des garanties sportives. Le milieu Alexis Trouillet (18 ans, 2021), écarté depuis son départ avorté à l’OGC Nice l’été dernier, serait aussi perçu comme un potentiel intéressant en L1, et en Allemagne.