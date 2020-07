Stade Rennais, OM, OL – Mercato : les dessous du dossier Kudus

true

Cible des dirigeants du Stade Rennais, Mohammed Kudus (19 ans, FC Nordsjaelland) va s’engager avec l’Ajax. Une opération sans regrets pour les Bretons.

Ambitieux, le Stade Rennais veut réaliser un solide mercato pour s’imposer en haut de l’échiquier du football français. La saison passée, les hommes de Julien Stéphan ont fini 3e de Ligue 1. Désormais, il faudra confirmer ce nouveau statut. Avec un nouveau trio décisionnaire (Holveck, Stéphan, Maurice), les pensionnaires du Rhoazon Park veulent recruter de manière active.

Si la priorité a été donnée aux arrivées de deux défenseurs centraux, Julien Stéphan est aussi à la recherche d’un offensif. Les envies d’ailleurs de M’Baye Niang (25 ans), notamment pour rejoindre l’OM, restent prégnantes.

Dans le viseur du Stade Rennais, on trouvait Mohammed Kudus (19 ans), qui s’est engagé ce jeudi avec l’Ajax. Le club hollandais va débourser 9 millions d’euros auprès du FC Nordsjaelland (D1 danoise). Sous contrat jusqu’en 2021, Kudus a réalisé une saison de haute-volée au Danemark.

L’espoir ghanéen a marqué 9 fois et délivré une passe décisive en 21 apparitions de championnat. Pour Kudus, les Rouge et Noir ont réalisé deux offres. Selon YohZe, la dernière atteignait 5,5 millions d’euros sans bonus. Un effort insuffisant pour faire face au montant déboursé par l’Ajax. En Bretagne, ce dossier avait été mis en attente preuve que les dirigeants sont occupés sur d’autres cas à l’instar de Mohammed Salisu (21 ans, Real Valladolid) et Serhou Guirassy (24 ans, Amiens SC).