Stade Rennais – Mercato : l’intérêt se confirme pour un latéral gauche

Ces dernières semaines, c’est surtout sur le plan de l’attaque que le Stade Rennais fait parler de lui au niveau du Mercato. Giroud, Gameiro, Germain… Ouest France a dévoilé plusieurs pistes au fil du temps. Mais rien de concret ne se dessine pour le moment.

En revanche, la donne pourrait être différente sur le plan défensif. Voilà quelques semaines déjà que le club breton cherche un renfort sur le couloir gauche. Il faut dire que Souleyman Doumbia, arrivé l’hiver dernier, ne s’est pas imposé et a demandé un départ.

Comme l’explique le journaliste Ignazio Genuardi via Twitter, Doumbia a donc été placé sur la liste des transferts et le Stade Rennais cherche son remplaçant. Une piste déjà évoquée ces dernières semaines est visiblement creusée avec plus d’insistance : Dimitrios Giannoulis, défenseur de 24 ans qui évolue au PAOK Salonique. Ce week-end, des émissaires ont même fait le déplacement pour assister au choc facce à l’AEK Athènes remporté par le PAOK (1-0). Un dernier préalable avant une offensive concrète