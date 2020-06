Stade Rennais – Mercato : Ménès lâche un scoop sur les envies de Stéphan

true

Pierre Ménès s’est exprimé sur la situation du Stade Rennais. Le journaliste de Canal + a même dévoilé une information… Stéphan veut une équipe rajeunie !

Troisième de la dernière Ligue 1, le Stade Rennais veut confirmer sa progression la saison prochaine. Ambitieux, Florian Maurice, nouveau directeur sportif, et Julien Stéphan travaillent en symbiose pour renforcer l’effectif breton.

M’Baye Niang sur le départ, Camavinga sur les tablettes du Real Madrid, la bonne saison des hommes de Stéphan a attiré les prétendants. Pour la saison prochaine, le Stade Rennais piste plusieurs éléments. La priorité a été donné à la défense centrale. Mais, des éléments au milieu de terrain et en attaque devraient rejoindre la Bretagne.

Le Stade Rennais veut rajeunir son effectif

Invité à s’exprimer sur le futur du Stade de Reims et du Stade Rennais, Pierre Ménès s’est montré optimiste à propos des Rouge et Noir. Dans son émission #PierrotFaceCam, le chroniqueur s’est exprimé à propos des cibles du mercato rennais. Il est enthousiasme : « Pour Rennes, on va voir qui va partir et qui va arriver. Les bruits que j’entends que ce soit Kouassi, ou Guirassy, c’est très très alléchant. Surtout, si en plus ils parviennent à garder Camavinga. »

À la fin de son propos, le journaliste de Canal + a même dévoilé une information sur les volontés de Stéphan : « L’année prochaine, le Stade Rennais peut avoir une équipe jeune et vraiment très intéressante. Je pense aussi que rajeunir l’équipe, avec des joueurs de très bon niveau, c’est la volonté de Julien Stéphan. »

Avec Kouassi (18 ans, défenseur central, PSG), qui devrait s’engager avec le Bayern, Salisu (21 ans, défenseur central, Valladolid), Kudus (19 ans, ailier, Nordsjælland), Guirassy (24 ans, avent-centre Amiens) sur les tablettes, les rumeurs corroborent les propos de Pierre Ménès.