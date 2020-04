Stade Rennais – Mercato : pourquoi Camavinga est encore loin du Real Madrid

true

Julien Stéphan, l’entraîneur du Stade Rennais, est convaincu que son milieu de terrain, Eduardo Camavinga, a intérêt à rester au SRFC une saison de plus.

C’est LE sujet qui relie, en ce moment-même, le Stade Rennais au Real Madrid. Un transfert, évoqué avec insistance dans la presse ibérique, qui enverrait donc Eduardo Camavinga, la pépite du SRFC, au sein du club merengue la saison prochaine. Pourtant, et comme le précisait Marca pas plus tard que dimanche dernier, le deal pourrait être différent que celui annoncé : Camavinga resterait en Bretagne une saison de plus et rejoindrait, ensuite, le club madrilène.

Sur l’antenne de BeIN Sports, le technicien du SRFC, Julien Stéphan, a donné son point de vue au sujet des différentes rumeurs. Estimant que rien ne le laissait imaginer un prochain départ de son milieu de terrain.

« Eduardo est très bien encadré et entouré »

« Une année supplémentaire chez nous lui permettrait de confirmer, de continuer à grandir, dans un contexte qu’il connaît parfaitement. Je pense que ça serait bénéfique. Il n’y a pas de signaux qui me laissent penser qu’il a absolument envie de partir de Rennes. Eduardo est très bien encadré et entouré, il réfléchit parfaitement à la construction de sa carrière. »