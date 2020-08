Stade Rennais – Mercato : Stéphan a déjà trouvé le remplaçant de Niang

true

Samedi, lors du succès du Stade Rennais face à Brest (2-1), Julien Stéphan a placé Martin Terrier au poste de buteur. Une piste pour l’après Niang ?

En pleine préparation, Julien Stéphan, coach du Stade Rennais, profite des matchs amicaux pour faire ses réglages. Samedi dernier, lors du succès des Rouge et Noir face au Stade Brestois (2-1), le fils de Guy, adjoint de Didier Deschamps, a titularisé Martin Terrier (23 ans) au poste d’avant-centre.

Auprès de Ouest-France, Julien Stéphan a justifié son choix. « Martin (Terrier) avait été utilisé côté droit et gauche. Je voulais le voir dans l’axe pour voir également ce que ça pouvait donner. J’ai vu des choses intéressantes, ça me permet d’avoir une bonne base de travail pour la suite. On sait que c’est un secteur de jeu, une animation qu’on a besoin de peaufiner. »

L’expérience pourrait bien se reproduire à l’avenir pour l’ex-Lyonnais, qui a rejoint le Stade Rennais, cet été, pour 12 millions d’euros. « Martin (Terrier) dans l’axe, c’est une option, une possibilité. Après, on sait que notre mercato n’est pas fini, loin de là, puisqu’il a à peine commencé. Des choses se passeront certainement dans les semaines qui arrivent. »

Meilleur buteur du SRFC la saison passée (12 buts), M’Baye Niang est toujours candidat à un départ. Pour pallier les velléités du buteur sénégalais, Florian Maurice, directeur sportif, aurait dans le viseur Darwin Nunez (21 ans, Almeria) et Serhou Guirassy (24 ans, Amiens). En cas de qualification pour les poules de Ligue des Champions, les pensionnaires du Rhoazon Park pourraient bouger sur le marché des transferts.