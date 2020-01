Stade Rennais – Mercato : un gros flop sur le point de faire ses valises ?

true

Le Stade Rennais, qui a recruté le Suédois Jakob Johansson il y a un an et demi, pourrait rapidement laisser le milieu de terrain avec qui l’aventure aura été compliquée.

Lors du Mercato estival 2018, le Stade Rennais pensait réaliser un bon coup en engageant le milieu de terrain Jakob Johansson. Un an et demi après, entre des performances décevantes et des blessures régulières, son aventure a tourné au calvaire.

En septembre dernier, le Stade Rennais annonçait d’ailleurs la nouvelle sérieuse blessure de Johansson victime d’une « rupture du ligament croisé antérieur » et donc « indisponible durant plusieurs mois ». Si l’heure du retour n’a pas encore sonné, il se peut de toute façon que Johansson ne le fasse pas sous le maillot rennais.

En effet, le journaliste Ignazio Genuardi annonce sur son compte Twitter que le joueur, en fin de contrat dans six mois avec le Stade Rennais, pourrait partir plus tôt afin de retourner au pays. L’IFK Göteborg serait proche d’accueillir le milieu de terrain.