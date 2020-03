Stade Rennais : Nicolas Holveck succède à Olivier Létang (officiel)

true

C’est fait : limogé le 7 février, Olivier Létang a un successeur au Stade Rennais. Et sans surprise, c’est c’est Nicolas Holveck qui a été nommé ce mercredi président exécutif du club breton. Le conseil d’administration a pris cette décision avec effet immédiat. L’ancien dirigeant de l’AS Monaco doit être accompagné en Bretagne d’un deuxième homme censé remplacer Jean-Luc Busine au poste de directeur sportif – directeur du recrutement.

Longtemps, la priorité des Rouge et Noir a été Florian Maurice (OL) mais l’ancien attaquant n’était pas libre et ne souhaitait pas quitter Lyon pour occuper des fonctions similaires ailleurs. D’après « Canal+ », Gilles Grimandi, ancien chef scout d’Arsenal et de l’OGC Nice, est la nouvelle priorité.