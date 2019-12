Stade Rennais, OL – Mercato : Ben Arfa a une priorité fixée pour cet hiver

true

L’ancien milieu offensif du Stade Rennais Hatem Ben Arfa, sur lequel l’OL a un œil, va tenter de retrouver les terrains cet hiver.

Après que l’aventure de Hatem Ben Arfa au Stade Rennais ait pris fin l’été dernier, il était difficile d’imaginer que le joueur soit toujours sans club l’hiver suivant. C’est pourtant le cas et Ben Arfa aimerait profiter du Mercato hivernal pour rebondir.

L’Equipe assure que le joueur n’est pas prêt à tout accepter pour se relancer. Les approches de Galatasaray et de Flamengo ne l’emballent pas franchement. Et alors que les possibilités italiennes n’ont pas été conclues, Hatem Ben Arfa aurait une priorité : rejoindre l’Espagne. Seulement, le milieu offensif français ne croule pas sous les contacts avec notamment des discussions infructueuses avec le Bétis Séville et l’Espanyol Barcelone.

Le quotidien évoque également la possibilité Ben Arfa à l’OL. Si l’Equipe assure que « Jean-Michel Aulas a pensé à lui », aucune offre concrète ne serait sur la table et le club gone souhaiterait creuser d’autres pistes en priorité. Pendant ce temps, le joueur continue de s’entretenir et aurait « récemment effectué une série de tests qui auraient donné des résultats très positifs ».