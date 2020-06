Stade Rennais : proche de Létang, son départ est passé inaperçu

false

Selon une information de Ouest-France, Christophe Chenut, proche d’Olivier Létang, ancien président du Stade Rennais, a démissionné de ses fonctions.

De toute évidence, le Stade Rennais vit une phase de transition. Et si, sur le plan sportif, le meilleur est à venir avec une possible participation à la Ligue des Champions (via le tour préliminaire), en coulisses, ça s’agite autour des proches de l’ancien président, Olivier Létang.

Comme vous le savez, sans doute, Sylvain Armand, pas vraiment en bons termes avec Julien Stéphan, pourrait quitter le club désormais dirigé par Nicolas Holveck. Mais Ouest-France évoque un autre départ, et qui remonte au mois d’avril, d’un ancien proche de Létang : Christophe Chenut.

Ce dernier, ancien président du Stade de Reims et ancien administrateur du PSG, était entré au conseil s’administration du SRFC il y a plusieurs mois. Mais aurait, depuis, démissionné de son mandat d’administrateur le 17 avril dernier, lors d’un conseil d’administration.