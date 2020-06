Stade Rennais, PSG, Real Madrid – Mercato : pour Camavinga, Holveck a pris sa décision

true

Pour sa présentation en tant que président du Stade Rennais, Nicolas Holveck a mis en garde les prétendants de Camavinga (17 ans)… Rennes veut le garder !

À 17 ans, Eduardo Camavinga est le joyau du Stade Rennais. Formé à la Piverdière, l’international Espoir français impressionne par son calme, son volume de jeu et sa prestance. Son potentiel hors normes crée déjà l’intérêt de prestigieux prétendants à l’instar du Real Madrid et du PSG.

Lors de sa présentation officielle, Nicolas Holveck, président du Stade Rennais, a fait le point sur la situation d’Eduardo Camavinga. Engagé jusqu’en 2022, le natif de Miconje (Angola) n’est pas à vendre. Les Bretons souhaitent qu’il puisse s’épanouir une année de plus dans son club formateur : « Je ne suis déjà pas certain qu’il y a énormément de transfert de la dimension d’Eduardo. On a fixé qu’il reste avec nous la saison prochaine, car on est ambitieux. Je pense qu’il a une proximité exceptionnelle avec Julien. C’est un garçon réfléchi. »

Au Stade Rennais, Holveck ose la comparaison Camavinga à Mbappé

Auteur de 36 matches cette saison avec le SRFC, Eduardo Camavinga est déjà à un moment charnière de sa carrière. Il va devoir faire un choix concernant son avenir. Alors, Nicolas Holveck a tenu à lui faire une comparaison touchante : « Il me rappelle un jeune joueur que j’ai eu à l’AS Monaco. Il sait ce qui est important pour sa progression et où est son intérêt sportif. » Lors de son passage en principauté, le nouveau président du club breton a croisé la route d’un certain… Kylian Mbappé !

Il reste à savoir maintenant si le Stade Rennais va être assez convaincant pour satisfaire son grand espoir. En tout cas, si Eduardo Camavinga veut prolonger son bail du côté du Rhoazon Park, la porte est ouverte dixit Holveck : « On va discuter avec lui-même et ses représentants le moment venu (n.d.l.r: pour une éventuelle prolongation). »