Stade Rennais : Rolland Courbis soumet une idée à Julien Stephan

Selon Rolland Courbis, Joris Gnagnon, auteur d’un doublé lors de la victoire du Stade Rennais contre la Lazio de Rome (2-0), ferait un bon milieu défensif.

Dans Ouest-France, ce samedi, Rolland Courbis est revenu sur son époque au Stade Rennais et sur une victoire contre le FC Nantes (4-1) en mars 2016, avec un triplé d’Ousmane Dembélé et un Joris Gnagnon qui était entré en jeu… au poste d’avant-centre. « Il faut remettre les choses dans leur contexte, explique Courbis. Si j’ai eu cette idée, ce n’est pas parce que je pense qu’avant-centre soit le poste de Joris, mais que ce jour-là, c’était le poste d’un joueur intelligent, très bon techniquement et qui nous servait de points d’appui parce qu’on jouait à dix contre onze. »

[PROS] 📊 Auteur d’un doublé jeudi soir face à la #Lazio, @Gnagnon_39 a retrouvé le chemin des filets 20 mois plus tard. La dernière fois, c’était le 4 avril 2018 face à #Monaco (1-1).

Stade Rennais F.C. (@staderennais) 13 décembre 2019

Et à Courbis d’avancer une autre idée concernant Gnagnon : « Joris, il a le flair pour anticiper, intercepter et ne pas perdre bêtement le ballon, il a toutes ces qualités. Je pense qu’il va faire un arrière central de haut niveau, mais il pourrait aussi faire un numéro 6 de haut niveau, s’il avait le coffre nécessaire pour faire les kilomètres que réclament ce poste. En tout cas, c’est dommage qu’il se fixe au poste d’arrière central à cause d’un problème de volume parce que ce serait un numéro 6 extraordinaire. »

En montant d’un cran, Gnagnon serait plus utile selon son ancien coach.« Positionné dans un rôle de numéro 6 qui serait 100% défensif, avec l’essuie-glace à faire quinze mètres sur sa gauche et quinze mètres sur sa droite, il faciliterait l’articulation de la charnière centrale. Ce serait même, selon moi, difficile de trouver meilleur, même s’il y a des joueurs talentueux dans l’effectif rennais dans cette zone de jeu. Camavinga ou Grenier peuvent jouer là, mais dans la zone du dessus. Gnagnon serait comme un troisième arrière central et d’ailleurs, dans une défense à cinq ou à trois, je le verrais dans l’axe du trident et quand l’équipe aurait le ballon, il monterait en numéro 6, ce qui éviterait d’avoir à aligner un numéro 6 pur et de faire courir centaines de kilomètres aux mêmes joueurs. Mais tout cela, je ne fais que le rappeler et je sais que ça n’échappe pas aux compétences de Julien (Stéphan). » A méditer. Ou pas.