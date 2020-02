Stade Rennais : un cadre de Stéphan valide les premiers pas de Nzonzi

false

Dans un match où le Stade Rennais ne pouvait pas se louper face à un Petit Poucet de Coupe de France, Steven Nzonzi s’est montré à son avantage face à Belfort. Titularisé pour la première fois depuis son arrivée au Mercato hivernal, le milieu champion du monde a rendu un belle copie.

En plus de Julien Stéphan, qui a validé cette première, les joueurs présents sur la pelouse ont également su apprécier son talent. Même du côté de Belfort, Mamadou Magassouba l’a relevé comme le relaie 20Minutes. « Moi, je me donnais à fond et lui, il paraissait tranquille ».

Une tranquillité qui a également plu à Mbaye Niang. Un des tauliers de Julien Stéphan semble déjà satisfait de pouvoir bénéficier de cette recrue de poids. « On l’a vu, il a de l’expérience et a été calme à certains moments un peu chauds. A nous d’être braves pour bien « l’adapter » et il nous apportera beaucoup. De ce que j’ai vu, c’est déjà plutôt pas mal », a conclu l’attaquant sénégalais.