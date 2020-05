Stade Rennais : une révélation explique l’influence décisive de Stéphan

true

Sous les ordres de Julien Stéphan , Faitout Maouassa a franchi un vrai cap sous le maillot du Stade Rennais. Jusqu’à être très convoité.

Parmi les nombreux joueurs qui se sont révélés cette saison au Stade Rennais, Faitout Maouassa figure en bonne place. De quoi en faire d’ores et déjà un joueur très convoité en vue du prochain Mercato estival.

Pourtant, voir le joueur exploser n’était pas acquis d’avance. De son propre aveu, il a fallu que Julien Stéphan use de psychologie pour lancer sa saison. « Au début, avec le coach Stéphan, j’avais du mal à me libérer. J’étais timide dans mon jeu, mais il m’a fait comprendre qu’il fallait que je me vide la tête. Et surtout, il m’a fait confiance. Plus les mois passaient, plus je sentais la confiance du staff, de mes coéquipiers et je me disais que c’était l’heure de rendre cette confiance », a confié Maouassa dans les colonnes de So Foot.

Mais le défenseur rennais, lucide, sait que sa marge de progression reste encore importante. « Je pense à mon jeu de tête, mais aussi à améliorer la qualité de mes centres. J’ai perdu cette qualité, car en jeunes, je centrais plutôt bien. En finale de l’Euro U19 face à l’Italie, je dépose une galette d’ailleurs sur la tête d’Issa Diop sur le dernier but. Je ne l’ai pas entretenue, et aujourd’hui, mes centres ne sont souvent pas bons », reconnaît Maouassa.