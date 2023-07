Nice fait marche arrière pour Cahuzac, Bordeaux flambe, de nouveaux gardiens à Lille et Rennes ?

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

AS Monaco : Lucas file à Santos, Washington en approche ?

L'AS Monaco a officialisé hier le départ de son milieu de terrain brésilien Jean Lucas (25 ans) à Santos. Un transfert qui pourrait accélérer la venue de la pépite Deivid Washington, qui évolue également dans le club de Sao Paulo. Son arrivée était liée au départ de joueurs extracommunautaires au sein de l'effectif du club de la Principauté...

Toulouse : une offre pour Schmidt (Werder Brême)

Foot Mercato annonce une offensive des tenants de la Coupe de France pour le milieu offensif du Werder Brême Niklas Schmidt (25 ans). Pas toujours titulaire dans le club du nord de l'Allemagne, le joueur aurait fait l'objet d'une offre de transfert de la part du TFC. Sous contrat pour encore deux ans, Schmidt est coté à 2,5 M€ par Transfermarkt.

OGC Nice : Ballo-Touré (AC Milan) dans le viseur

En quête d'un latéral gauche pour la saison prochaine, l'OGC Nice aurait des vues sur le Sénégalais de l'AC Milan Fodé Ballo-Touré (26 ans). Celui-ci veut quitter les Rossoneri, où il ne joue pas, et il aurait également une touche avec Bologne. D'après le journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi, les négociations entre Milanais et Bolognais se heurtent à la question salariale. Une aubaine pour les Aiglons ?

LOSC : Gudmundsson et Ounas pistés

Bologne lorgne également Gabriel Gudmundsson. Le Suédois n'est pas parti pour être titulaire chez les Dogues la saison prochaine, entre Ismaily et Tiago Santos. Il verrait d'un bon œil un départ dans le Calcio. Sous contrat jusqu'en 2026 avec le club nordiste, il est coté à 4,5 M€ par Transfermarkt. Par ailleurs, L'Equipe annonce que le club saoudien d'Al-Shabab a fait une offre à Adam Ounas, sous contrat jusqu'en 2024 avec le LOSC. Il y a quelques jours, le président des Dogues, Olivier Létang, avait fait savoir que son ailier fait l'objet de propositions. Il y aurait Al-Shabab, donc, mais également les Qataris d'Al-Sadd et deux autres clubs saoudiens. Mohamed Toubache-Ter, lui, avance que le gardien Thomas Didillon (Cercle Bruges, 27 ans) a été sondé pour le poste de doublure.

Mais aussi...

OGC Nice : Ghisolfi recale Cahuzac !

Selon Nice Matin, Yannick Cahuzac ne rejoindra pas l'OGC Nice. Devant la fronde des supporters, Florent Ghisolfi aurait décidé de faire machine arrière et de ne pas passer en force dans ce dossier.

Stade de Reims : un petit chèque et 3 recrues encore ciblées ?

Will Still avait demandé sept recrues au mercato, il lui en manque encore trois pour faire le compte ! Alors que le club marnais va toucher 402 247 euros de la part de l’UEFA pour avoir libéré ses joueurs pour la Coupe du Monde au Qatar, L’Union nous apprend qu’un arrière gauche, un ailier gauche et un défenseur central sont encore espérés par le staff.

FC Sochaux : des supporters bientôt actionnaires du club ?

Face à la situation dramatique du FC Sochaux, de nombreux supporters souhaitent devenir des « socios actionnaires » afin d’aider à redresser leur équipe de cœur. C’est en tout cas l’objectif de l’association « Sociochaux » et de ses plus de 300 membres supporters du club. Plus motivés que jamais, ces derniers aimeraient coopérer avec le FC Sochaux en obtenant des parts, tout en étant représenté au conseil d’administration. «L’idée, c’est de proposer un actionnariat populaire qui réunit socios, entreprises locales, collectivités et anciens joueurs aux côtés d’un repreneur. Sur le modèle de ce qu’a pu faire le SC Bastia », précise à Foot Mercato Florian Pasqualini, membre de l’association. Pour rejoindre et participer à l’aventure, les supporters doivent investir au moins 50 €. Placé sur un compte séquestre, l’argent serait utilisé si et seulement si les futurs propriétaires du club s’accordent avec le projet de leurs fans. Dans le cas contraire, l’argent serait évidemment remboursé. À noter que lundi soir, les "Sociochaux" organisent une assemblée générale qui devrait atteindre les 500 personnes en visioconférence, dans le but d’obtenir d’ici un mois et demi une somme de 200 000 euros environ pour financer ce projet ambitieux et devenir crédible aux yeux des repreneurs potentiels.

Et enfin...

Girondins : des pistes en pagaille à Bordeaux !

Afin d’anticiper le très probable départ de Dilane Bakwa, les Girondins ont ciblé l’ailier de Guingamp (L2) Jérémy Livolant (25 ans, sous contrat jusqu’en 2024) et celui de Nîmes (N) Rafiki Saïd (23 ans, 2025), valorisé à 1 M€. Au milieu, Bordeaux pense au Troyen Florian Tardieu (31 ans, 2024), ainsi qu’à Jonas Martin et Adrien Silva (34 ans, libre). Comme déjà évoqué hier, l’ancien Lillois se rapproche de Brest.

Stade Rennais : un gardien arrive, Santamaria sur le départ ?

Si Florian Maurice est occupé à trouver un latéral droit, le Stade Rennais aimerait aller vite dans le dossier. Selon Mohamed Toubache-Ter, Flavien Tait est sur le départ mais pas du côté de Montpellier. Baptiste Santamaria pourrait également quitter le SRFC... que devrait rejoindre très bientôt Geoffrey Lembet. « Rennes a trouvé son troisième gardien. Après avoir résilié avec Sedan, l’international centrafricain Geoffrey Lembet (34 ans) signera en début de semaine. Accord total avec les Rouge et Noir », annonce le journaliste du Parisien Benjamin Quarez.

