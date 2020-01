ASSE : 50 joueurs sous contrat pro, pour quoi faire ?

true

Théo VERMOT

Prolongé d’un an l’été dernier, le portier accompagne souvent le groupe en tant que 3e gardien. Il joue parfois en réserve. Mais en l’absence de Ruffier et Moulin, en début de saison, c’est le jeune Bajic qui avait joué contre Metz (0-1). Et qui représente l’avenir du club.

Rayan SOUICI

Prêté deux ans de suite à Sannois Saint-Gratien en National, le gaucher est prêté cette saison au Servette de Genève alors qu’il est en fin de contrat en juin. A 21 ans, il est apparu à huit reprises avec le club suisse cette saison.

Aboubakar KOUYATE

Issu des équipes de jeunes de l’AS Monaco, l’Ivoirien était en fin de contrat, non conservé par le club de la Principauté. L’ASSE l’a récupéré. Mais en réserve, il ne donne pas vraiment satisfaction. Expulsé lors du dernier match contre Angoulême, sous les yeux de Puel.

Mickaël NADE

Le club fondait beaucoup d’espoir sur lui. Mais alors qu’il était annoncé comme « le nouveau Kurt Zouma », l’imposant défenseur central s’est raté pour ses débuts en L2 à la fin de l’ère Galtier. Et entre blessures et méformes, il n’est plus réapparu.

✍️ Alpha #Sissoko est prêté jusqu’à la fin de la saison au Puy !

🤞 Bonne chance avec @lepuyfoot, Alpha ! — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 17 janvier 2020

Nelson SISSOKO

Arrivé de la réserve de Clermont (L2) l’été dernier dans les bagages de Franck Honorat, le latéral droit Nelson Alpha Sissoko n’est pas encore apparu en L1, alors que 32 joueurs ont été utilisés par Ghislain Printant et Claude Puel. Pire : il peine à s’imposer en National 2. Le club vient de le prêter au Puy, 16e de National.

Cyril MARTIN-PICHON

Après sa bonne saison dernière avec Batlles, en réserve, le club l’a prolongé d’un an. Mais le Berjallien, capitaine en début de saison, est plus à la peine. Et pas toujours titulaire. Il devrait quitter l’ASSE en juin.

Victor PETIT

Lors de la campagne victorieuse en Gambardella, le milieu défensif avait eu du mal à forcer son talent. Le plus souvent, il avait été décevant, y compris lors de la finale au Stade de France. Mais cela n’a pas empêché le club de lui offrir un premier contrat pro de trois ans.

Alexandros KATRANIS (en photo)



La latéral gauche grec avait signé un contrat de cinq ans. Mais il ne portera sans doute jamais le maillot vert. Après un prêt peu concluant à Mouscron, en Belgique, d’où il avait été renvoyé à la mi-saison, l’ASSE l’a ré-expédier à Atromitos, sous club d’origine, pour un prêt longue durée. A 21 ans, il réalise une belle saison. Titulaire, il a marqué 1 but et délivré 2 passes décisives.

Luis SANCHEZ

International Espoirs, le milieu colombien est arrivé avec une belle réputation. Technique, incisif, l’ASSE a obtenu un prêt de deux saisons. Mais ses débuts sont décevants. En réserve, il ne surnage pas. Frêle et fragile.

Jérémie PORSAN-CLEMENTE

Formé à Marseille, passé sans succès à Montpellier, l’ASSE lui a fait signer un contrat de deux ans. Mais depuis le début de saison, l’attaquant n’a fait trembler les filets qu’une seule fois en National 2…

Kleyveens HERELLE

Mis à l’essai le mois dernier et présent à l’Etrat depuis la reprise de l’entraînement, l’attaquant de 25 ans s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec l’ASSE la semaine passée. Il renforcera la réserve en N2. « Une évaluation du potentiel du joueur et de sa progression sera réalisée à l’issue de cette période », a indiqué le club. A Avranches (National) en début de saison, aux côtés d’un des fils de Claude Puel, Hérelle, qui n’a jamais évolué plus haut qu’en National, présente des stats assez pauvres pour un attaquant. Le joueur n’a en effet inscrit que 2 buts en 17 matches ces deux dernières saisons. Et il évoluait le plus souvent en réserve ce début de saison…

50 pros sous contrat, le compte est bon !

Gardiens :

Ruffier, Moulin, Bajic, Vermot, Guendouz

Défenseurs centraux :

Perrin, Fofana, Kolo, Moukoudi, Souici, Nadé, Kouyaté, Tshibuabua, Lacroix

Latéraux :

Debuchy, Palencia, Sissoko, Silva, Trauco, Llort, Katranis

Milieux :

M’Vila, Youssouf, Diousse, Cabaye, Camara, Valbon, Martin-Pichon, Petit, Moueffeck, Luis Sanchez, Benkhedim, Boudebouz

Attaquants :

Hamouma, Honorat, Nordin, Ghezali, Tannane, Sidibé, Tormin, Rivera, Vagner, Gueye, Khazri, Diony, Bouanga, Hérelle, Porsan-Clémenté, Edmilson, Abi

P.S : Prêté par Arsenal, William Saliba n’a pas été comptabilisé. Ni Jean-Eudes Aholou, qui appartient à l’AS Monaco, prêté sans option d’achat.