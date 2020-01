ASSE : Son avenir, ses envies, l’Ange Vert a déjà tout prévu

true

Retraité de l’ASSE, Dominique Rocheteau a décidé de retourner dans sa région d’origine et de relancer son école de football. Pour partager et transmettre.

On vous le disait plus tôt ce matin sur notre site, Dominique Rocheteau, Ange Vert de la grande époque et récent directeur sportif de l’ASSE, s’est longuement confié, ce week-end, à son ami Jacques Vendroux, sur les ondes de France Info. Evoquant, bien entendu, le passé, le présent et surtout l’avenir.

Car Rocheteau, qui a annoncé sa retraite il y a quelques semaines, a décidé de revenir aux sources. Direction la Charente avec, pourquoi pas, la volonté de partager tout ce qu’il a connu au cours de sa si riche carrière de joueur. Des propos retranscrits par le site poteauxcarrés.

Football : Dominique Rocheteau, directeur sportif de l’AS Saint-Etienne, quitte son postehttps://t.co/WBvuFgVxcG pic.twitter.com/7S2geSmKis — franceinfo (@franceinfo) 21 mai 2019

« Saint-Etienne restera toujours Saint-Etienne pour moi, le club auquel je suis très attaché. Je retournerai toujours à Saint-Etienne, je reviendrai toujours y voir des matches, je suivrai toujours l’équipe de Saint-Etienne. Par contre je vais terminer en Charente, c’est sûr et certain. C’est le retour aux sources. J’y ai toute ma famille et je vais redémarrer mes stages car ça me fait plaisir de transmettre des messages aux gamins. Il y a un cadre magnifique à Royan, il y a la plage à côté. On peut faire plein de choses qui me font aussi rester dans le football. J’avais envie de prendre du recul et j’en ai pris, même si je suis resté cette saison au directoire de l’ASSE. Pour moi le plus important c’est la famille et les amis. »