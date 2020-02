ASSE : aléas, blessés, projet, révolte, Montpellier…Claude Puel avait des choses à dire

true

Encore des coups durs

« Wahbi Khazri, Romain Hamouma, Arnaud Nordin et Zaydou Youssouf ne seront pas disponibles dimanche. On doit sans cesse s’adapter à ces situations de blessures. Il y a un travail qui est fait avec tout l’effectif. J’essaye de m’entretenir avec chacun. Ils doivent répondre présent et être compétitifs s’ils sont appelés. Ces situations compliquées révèlent beaucoup sur le caractère de chacun. »

L’après Marseille

« Tous les matchs sont importants. Le résultat a été ce qu’il en est mercredi soir. On est dans le dur. C’est dans ces moments là et dans l’adversité que l’on va voir si le groupe a envie de se révolter. Il faudra beaucoup de caractère. Le groupe subit depuis quelques temps beaucoup d’aléas à gérer. On essaye de développer des joueurs et de leur donner du temps de jeu. On doit faire en fonction des blessés. C’est difficile de s’adapter constamment. On doit toujours répondre présent. »

Claude #Puel 🎙: « Individuellement et collectivement, on ne doit pas se dire que l’on subit. Je ne veux pas l’entendre de la bouche de mes joueurs et du staff. » #MHSCASSE — Le Progrès – ASSE (@leprogres_asse) February 7, 2020

Montpellier

« On doit se battre pour chaque points. Ça doit commencer par ce match contre Montpellier. On sera prêt mentalement. On connaît bien cette équipe. Ce sont toujours des matchs intéressants à jouer. C’est une équipe très solide, très compacte. Elle impose du rythme et de l’impacte. On est capable de répondre présent. La première démarche, c’est d’être solide et d’avoir moins de déchets dans le jeu. »



Le projet

« Il y a une gestion à court terme de l’équipe, du groupe des résultats. Il y a une autre démarche d’inscrire le club dans une direction, sur le long terme. On essaye d’emmener ce projet avec de bons résultats déjà sur le court terme. »

Propos retranscrits par le compte twitter du Progrès.