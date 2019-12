ASSE : Bilal Benkhedim n’a pas marqué des points qu’à Nîmes (2-1)

true

L’ASSE a terminé l’année 2019 par une défaite à Strasbourg (1-2). Mais le jeune Bilal Benkhedim a rendu une bonne feuille de stats.

Avec sa défaite à Strasbourg (1-2), la 4e lors des 5 dernières journées, l’ASSE a bouclé la phase aller du championnat à une très médiocre 14e place, alors qu’elle était remontée à la 4e place mi novembre après sa victoire à Nantes (3-2).

13 ballons gagnés à la Meinau

Dans la foulée de son bon match à Nîmes (2-1), en Coupe de la Ligue, le jeune milieu offensif Bilal Benhedim (18 ans), buteur aux Costières, a vécu sa première titularisation en L1 en Alsace. Et s’il aurait pu inscrire un nouveau but à la réception d’un centre de Robert Beric en fin de rencontre sans l’intervention de Kenny Lala, le vainqueur de la Coupe Gambardella 2019, buteur et passeur décisif pour Charles Abi au Stade de France contre Toulouse (2-1) en finale, a gratté 13 ballons à la Meinau. C’est autant que le duo de récupérateurs derrière lui, puisque Mahdi Camara n’a récupéré que 7 ballons, et Zaydou Youssouf 6 !