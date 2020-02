ASSE : Claude Puel félicite Bouanga et épargne ses autres attaquants

true

D’une superbe frappe enroulée du droit en lucarne, Deenis Bouanga a encore été décisif jeudi dernier dans la qualification de l’ASSE pour le dernier carré de la Coupe de France, contre Epinal (2-1). Son 9e but de la saison. Blessé en décembre, le Gabonais redeviendra-t-il l’homme providentiel des Verts dans le sprint final ? Claude Puel veut y croire.

« Denis a un très fort potentiel, a commenté le Castrais ce samedi en conférence de presse. Depuis son retour de blessure, il a un peu plus de mal. J’aimerais le soulager mais on manque d’attaquants avec les blessures d’Hamouma et Khazri alors il enchaîne. Contre Epinal (2-1), il a marqué un joli but. Il avait été décisif au tour précédent à Monaco (1-0). Il est sur le bon chemin. Il est sain, travailleur, il a de grosses dispositions physiques et techniques. »

En plus, l’ancien nîmois a une polyvalence sur laquelle son entraîneur peut s’appuyer. « Il aime bien jouer piston, soutient Puel. Il peut partir de loin, se projeter et rentrer sur son pied droit. Il est très intéressant. Il nous avait beaucoup manqué pendant son indisponibilité. »

Et ce d’autant que personne n’a su prendre le relai. Mais Puel ne veut pas accabler ses attaquants valides, même si ceux-ci affichent des stats de misère en L1 à ce stade de la saison (1 but pour Loïs Diony, aucun pour Charles Abi et Franck Honorat). « Chacun joue avec ses qualités. On ne peut pas reprocher à cette équipe de tout donner. Le groupe se bat. Il joue avec ses armes du moment. »