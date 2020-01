ASSE : Claude Puel parle de Ligue des champions

false

La Ligue des champions à l‘ASSE, tout un peuple en rêve. Mais ce ne devrait pas être pour cette année, c’est en tout cas mal barré avec une 15e place fin janvier, même si la L1 n’a jamais été aussi serrée.

Dans France Foot, Claude Puel explique qu’il est là pour faire progresser le club forézien, l’aider à se développer, et si possible l’amener vers la C1, avec ou sans lui. «Qu’est-ce qui m’intéresse ? Essayer de challenger les grosses équipes avec des moyens différents et avec certains profils, techniques, pas terminer au milieu du classement avec du jeu direct et un football de combat », confie le Castrais.

« J’aimerais bien que cette équipe joue la Ligue des champions dans cinq ans »

Avant d’ajouter : « Trouver les joueurs pour accompagner le développement du club et les amener à maturité, comme je l’ai fait à Lille et à Nice, et comme j’avais commencé à le faire aussi à Leicester en deux mercatos, le premier pour réduire l’effectif, le deuxième pour prendre des joueurs techniques à chaque poste. C’est la même idée et la même logique avec Saint-Etienne. Je ne m’arrête pas aux difficultés actuelles et je sais que le défi et l’exigence sont énormes. Mais j’aimerais bien que cette équipe joue la Ligue des champions dans cinq ans. Même si je ne suis plus là et que je n’en profite pas.» On notera que Leicester, son ancien club, est 2e en Angleterre. Et donc bien parti pour retrouver la C1.