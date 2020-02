ASSE : Claude Puel, un atout qui garantit un bon résultat face au FC Metz ?

true

L’entraîneur de l’ASSE, Claude Puel, va essayer de guider ses troupes vers un bon résultat face au FC Metz. Et l’histoire est en sa faveur.

En cas de succès sur la pelouse du FC Metz ce dimanche, l’ASSE pourrait revenir en première partie de tableau. Un vrai bon en avant pour une formation stéphanoise qui végète pour l’instant à la 15e place du championnat.

Claude Puel, pour cette rencontre, va pouvoir bénéficier d’un effectif bien plus fourni que ces dernières semaines. M’Vila, Cabaye, Khazri ou Bouanga sont tous attendus comme titulaire. Le coach des Verts a donc l’embarras du choix. Un avantage qui s’ajoute à un petit plus historique qui penche en sa faveur.

En effet, le Progrès relaie des statistiques d’Opta sur l’histoire de Puel face au FC Metz. Et celle-ci est très favorable puisque le club mosellan est tout simplement le club que Puel a le plus croisé dans sa carrière. Quinze matchs pour un bilan sans appel de huit victoires et sept résultats nuls. De quoi arriver confiant sur la pelouse de Saint-Symphorien ?