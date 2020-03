ASSE – Coupe de France : avant le Stade Rennais, enfin une statistique qui rassure…

true

Jeudi soir, dans le chaudron de Geoffroy-Guichard, l’ASSE va tenter de sauver sa saison en accueillant le Stade Rennais au cours de la demie-finale de Coupe de France. 90 minutes pour (re)donner un semblant de confiance à un groupe plongé en plein doute et incapable, depuis des semaines, de remporter un (seul) match de Ligue 1.

La tâche ne s’annonce guère aisée face à des Rennais en pleine bourre, vainqueurs sur le terrain de Toulouse (2-0) ce week-end et plus que jamais en course pour une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Des joueurs bretons qui devront toutefois faire face à l’histoire et mettre un terme à la malédiction qui les poursuit face aux Verts dans les Coupes.

Car comme le rapporte le site assestats, jamais Rennes n’a battu l’ASSE dans un match de Coupes dans le Forez. Il y en eut quatre, au cours des 60 dernières années, et à chaque fois un match nul (et une qualification de l’ASSE) ou une défaite. Si l’on excepte la finale de la Coupe de la Ligue, disputée au Stade de France en 2013, la dernière confrontation remonte au 15 mai 1970. A l’époque, les matches de Coupe de France se disputaient en aller et retour.