ASSE – Coupe de France : Epinal attend déjà les Stéphanois, la preuve

Marcel Picot devrait être copieusement garni pour le ¼ de finale de Coupe de France entre Epinal et l’ASSE. Qui doit s’attendre à une chaude réception.

L’ASSE va mal. Toujours moribonds en L1 où ils ne décollent pas de la 15e place, les Verts tenteront de se hisser dans le dernier carré de la Coupe de France jeudi à Nancy contre Epinal, une formation de National 2 qui a sorti Lille au tour précédent. Et qui croit en ses chances, à la lecture des propos de son milieu de terrain Jérémy Colin, dans Sport Mag.

⚽️ COUPE DE FRANCE ⚽️

🆚 @ASSEofficiel

📅 JEUDI 13 FÉVRIER

⏲️ 21 HEURES ➡️ ILS SONT DE RETOUR POUR UN NOUVEL EXPLOIT !!! Les hommes de Xavier Collin auront besoin d’un 12ème homme survolté afin de se surpasser et ainsi croire en un nouvel exploit historique !! 🙏💛💙 pic.twitter.com/wtbzNs1c07 — SAS FOOTBALL ÉPINAL OFFICIEL (@SAS_EPINAL) February 9, 2020

« Saint-Étienne est une belle équipe de Ligue 1 avec une grande histoire. On va offrir une nouvelle belle fête à nos supporters. On va essayer de jouer le même match que contre Lille, leur rentrer dedans et les empêcher de jouer pour faire tomber cette deuxième montagne. »

12 000 billets ont déjà été vendus pour ce match. A cette occasion, la Tribune Piantoni du stade Marcel-Picot sera entièrement ouverte, a par ailleurs fait savoir Epinal. Seront également attendus les supporters des Verts pour un 8e de finale qui promet.