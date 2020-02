ASSE : les Verts en danger ? Non, pas d’inquiétude

true

Hier après-midi, et comme si souvent au cours de leurs dix derniers matches de Ligue 1, l’ASSE s’est inclinée. Un huitième revers sur le terrain de Montpellier (0-1) qui pousse les hommes de Claude Puel en fin de tableau, avec quatre (petits) points d’avance désormais sur le Nîmes Olympique.

Sur la pelouse de la Mosson, les Verts ont affiché au grand jour leurs carences du moment : faiblesse technique, manque de réalisme criant et incapacité de surprendre l’adversaire, pourtant réduit à dix, avec un quelconque changement tactique. Seul joueur à sortir du lot, et encore…, l’attaquant Loïs Diony qui a eu le mérite de se créer des occasions. L’ancien dijonnais qui, interrogé dans les coursives du stade de la Mosson, a fait part de sa confiance pour les prochains rendez-vous.

« On sait comment aborder cette mauvaise passe »

« Il faut qu’on soit plus tueurs. C’est ça, le haut niveau. Quand tu n’es pas tueur, tu te fais tuer. Inquiet pour la suite ? Non car on a un vestiaire d’expérience, donc on sait comment aborder cette mauvaise passe. » Le prochain match contre le Stade Brestois, dimanche prochain en Bretagne, permettra de vérifier l’affirmation.