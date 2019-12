ASSE – Débat : La mauvaise passe des Verts vous inquiète-t-elle ?

true

Notre débat de la semaine concerne la série négative de l’ASSE, avant de se déplacer à Nîmes ce mercredi en Coupe de la Ligue.

Pas tant que ça

« Quatre défaites lors des cinq derniers matches, c’est sûr que ça calme après les débuts prometteurs de Puel. On peut reprocher certains choix au successeur de Printant, en Ligue Europa notamment, mais je continue de penser que l’ASSE est entre de bonnes mains avec lui et c’est ce qui me rassure pour l’avenir.

Le Castrais a beaucoup d’expérience et sa compétence n’est plus à démontrer. Depuis son arrivée, il ne cesse de répéter qu’il y a beaucoup de travail pour relever le club, à tous les étages, ce qui est certain, et cela ne se fera pas du jour au lendemain. Même si les moyens seront limités, le Mercato sera une première fenêtre pour tenter de réajuster l’effectif, qui en a grand besoin, avec pour mission première de dégraisser. Ce qui me rassure, c’est que Puel a déjà commencé à pérenniser.

Il a sorti de nouveaux jeunes : Fofana, Camara, Abi. Avec Ruffier, Perrin, Debuchy, Youssouf, Bouanga, Nordin et les blessés qui vont revenir (Saliba, Hamouma, Khazri, Honorat), on peut quand même estimer que l’ASSE a suffisamment de bons éléments pour terminer la saison correctement, et elle n’est pas si loin que ça des places européennes, dans une L1 toujours aussi serrée. Il n’y a donc pas péril en la demeure, je pense. »

Laurent HESS

Oui quand même

« L’AS Saint-Etienne a bénéficié de l’effet de nouveauté instauré par Claude Puel pour remonter au classement et se replacer. Malheureusement pour les Verts, cette dynamique s’est essoufflée aujourd’hui. Comme si quelque chose s’était cassé depuis le match de Rennes et la défaite dans le money-time (1-2). Au delà du fait que l’équipe n’a jamais été dans la maîtrise depuis la première victoire face à Lyon, l’ASSE était portée par un élan, un enthousiasme, né de la série d’invincibilité.

Enthousiasme douché depuis par Reims (1-3), Wolfsbourg (0-1) et donc le PSG (0-4) venu dans le Chaudron pour ses moissons. Quand je vois le visage affiché par Saint-Etienne en Europe, je me dis qu’il n’y a pas grand intérêt à y retourner si c’est pour jouer de la même façon, avec aussi peu d’envie et d’idées directrices.

Dans le jeu, les Verts sont d’une pauvreté abyssale, tenus par le seul Denis Bouanga. Les blessures ne lâchent pas cette équipe comme on l’a encore vu la semaine passée avec Romain Hamouma. Quand aux idées novatrices de Claude Puel, elles se révèlent de plus en plus comme des coups d’épées dans l’eau. Comment peut-on entamer le match avec huit joueurs à vocation défensive, à la maison, contre Paris ? Comment peut-on laisser sur le banc l’excellent Zaydou Youssouf ?

Aujourd’hui, il y a déjà six points d’écart avec le 3e (Lille), cinq avec le 4e (Rennes) qui compte un match en moins à disputer à Nîmes… Dans cette Ligue 1 où chaque série offre une remontée au classement, ce n’est pas encore totalement cuit mais j’ai quand même l’impression que l’ASSE a déjà laissé passer sa meilleure période. »

Alexandre CORBOZ